Le dije a Egan que aproveche, la gente solo se acuerda de los buenos momentos: Nairo

El ciclista colombiano Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, entre otros grandes triunfos, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU

para hablar del histórico Tour de Francia logrado por Egan Bernal, de su futuro en el ciclismo y del apoyo de los colombianos en cada una de las grandes carreras del mundo.

Nairo, segundo en el Tour de Francia en 2013 y 2015, agradeció “con el corazón” las palabras de Egan Bernal en medio del homenaje en Zipaquirá, al señalar que el boyacense es el más importante ciclista que ha nacido en Colombia.

“Fueron palabras muy bonitas el reconocimiento que hizo él (Egan). Lo mismo digo de quienes estuvieron cerca y quienes nos abrieron las puertas para llegar al ciclismo en Europa. Nunca ha sido fácil llegar, mucho menos brillar como lo ha hecho Egan”, dijo.

Nairo fue enfático en mencionar que el triunfo de Egan en la ronda gala abre la puerta para “pensar que hay mucha igualdad ante los otros ciclistas” y que sí es posible seguir cosechando triunfos importantes en el ciclismo mundial.

¿Qué le dijo Nairo a Egan al finalizar el Tour 2019?

“Siempre me he hablado con Egan, no solamente en el Tour, sino en diferentes carreras. Le dije que tenía que disfrutar y aprovechar de los momentos. Hay momentos buenos y malos, la gente solo se acuerda de los buenos”, sentenció.

“Egan lo ha hecho muy bien, ha encontrado el mejor equipo donde podía estar y de esa manera ha brillado”, manifestó.

Salida del Movistar Team

Nairo, quien saldrá del Movistar Team, indicó que los cambios que vienen en su carrera son positivos y que aún le quedan muchos años para seguir participando en las grandes carreras del mundo.

“Me voy con buenas sensaciones. Fue un ciclo en el que me fue muy bien. Llegué muy joven y me enseñaron muchas cosas, siempre me apoyaron. Agradecimiento total con el patrocinador”, precisó Nairo, quien indicó que se está preparando de la mejor manera para disputar la Vuelta a España 2019.

Finalmente, Nairo precisó que su sueño es encontrar un equipo donde esté a gusto, se sienta feliz y donde lo puedan apoyar al 100 por ciento.

“Quiero un equipo donde me sienta como lo que soy. Que pueda brillar como lo hemos hecho siempre. El sueño amarillo sigue en el corazón”, puntualizó.

