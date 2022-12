Lerma es un muchacho serio, correcto y que ama y respeta el fútbol: ‘Pecoso’ Castro

El entrenador colombiano Fernando ‘Pecoso’ Castro pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar de Jefferson Lerma, jugador que estuvo bajo su mando en el Atlético Huila, pasó por el Levante de España y hoy es nuevo volante del Bournemouth de la Premier League tras una transferencia de 30 millones de euros.

“Cuando hay jugadores de la categoría futbolística de él (Lerma) y de ese profesionalismo que ha tenido, indudablemente se sabe que van a triunfar. Tuve a Lerma, llevaba varios partiditos, unos 4 o 5 cuando yo llegué al Huila. Él se posesiono como titular indiscutible y mírelo, hoy en día es un jugador que sale de un equipo chico y, producto de ese profesionalismo, entrega, dedicación y amor por el fútbol, llega a Inglaterra”, dijo el entrenador.

‘El Pecoso’ no ahorró elogios para su pupilo, al que calificó como un “muchacho muy serio, muy correcto” y que se entrena “bastante bien”, lo que lo ha llevado a llegar a ligas tan importantes en el mundo.

“Yo, normalmente, trato de llegar primero al entrenamiento, una hora u hora media antes, y hay jugadores que le salen a uno adelante. Uno de ellos era Lerma, él siempre llegaba temprano y ya lo encontraba uno sentado en el banco de la cancha esperando a que todo mundo llegara. Eso es el respeto que tienen desde niños por esta profesión”, indicó el técnico.

“Lerma es un jugador muy profesional y muy responsable. Se defiende igual por derecha que por izquierda, es un jugador que entiende las instrucciones”, precisó.

Tema Yerry Mina

El entrenador de mil batallas en el fútbol colombiano indicó que Yerry Mina hizo bien al salir del Barcelona e ir a un club menos importante, pero en donde va a poder demostrar su nivel, tener minutos y jugar, “que es lo más importante”.

“Hoy en día los jugadores son muy profesionales y entienden perfectamente que el fútbol es una carrera muy corta y tienen que aprovecharla (…) Donde profesionalmente puedan estar mejor, van a estar, sin importar el equipo”, recalcó Castro.

Finalmente, con voz entrecortada, Fernando Castro aseguró que el fútbol hace parte de lo más importante de su vida, que lo ama y lo respeta profundamente, le debe lo que es y le agradece por “absolutamente todo”.

“Lo más grande, después de mi familia, que tengo en mi vida es el fútbol. Yo pude estudiar escasamente hasta cuarto o quinto de primaria no más y salir a trabajar para ayudar a mi madre. Dediqué toda mi vida al fútbol y he tratado toda mi vida de no hacerle daño al fútbol”, indicó.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

