Liga inglesa condena incidentes racistas de este sábado

La Liga Inglesa de Fútbol (EFL), que dirige las competiciones inferiores a la Premier League, condenó este domingo varios incidentes racistas que se produjeron el sábado en partidos de segunda y cuarta división.

"La Liga está entristecida, decepcionada y enfadada tras haber sabido que presuntos nuevos incidentes racistas se produjeron el sábado por la tarde. No podemos ni aceptaremos este tipo de comportamientos en nuestros estadios ni en nuestros clubes", señaló en un comunicado la EFL, que dirige las divisiones inferiores a la Premier League en Inglaterra (Championship, League One y Two; segunda, tercera y cuarta división).

Un aficionado del Brentford fue arrestado el sábado tras un partido de Championship frente al Derby. Es sospechoso de haber proferido insultos racistas al centrocampista Duane Holmes.

Además el Wigan, otro club de segunda división, denunció un mensaje ofensivo publicado en las redes sociales contra su defensa Nathan Byrne.

Finalmente el Northampton reveló que varios de sus jugadores fueron insultados durante el paseo cerca de su hotel antes del partido de League Two contra el Notts County, en Nottingham.

Estos incidentes se unen a los sucedidos en Premier League en diciembre: el delantero del Manchester City Raheem Sterling recibió insultos ante el Chelsea y un aficionado del Tottenham lanzó una cáscara de plátano hacia el gabonés del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.