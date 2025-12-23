Bebé de un año falleció en un jacuzzi mientras estaba con su padre: esto se sabe

Un trágico hecho enluta a una familia en Florida luego de que una bebé de apenas un año perdiera la vida en un jacuzzi mientras se encontraba al cuidado de su padre. El caso ocurrió el pasado 13 de diciembre en la ciudad de Kissimmee, en las cercanías de Orlando, y es objeto de una investigación penal por parte de las autoridades locales.

Según la información entregada por la oficina del alguacil, Reynard Tyrone Hough, de 33 años, decidió ingresar durante la madrugada a un jacuzzi de la vivienda junto a su hija Azariah. Mientras permanecía en el agua con la menor en brazos, el hombre se quedó dormido, sin percatarse del riesgo que esto representaba.

De acuerdo con el reporte oficial, entre 15 y 20 minutos después el padre despertó y notó que la bebé se había ahogado y no presentaba signos vitales. Pese a que intentó reanimarla, no logró salvarle la vida. Al percatarse de la gravedad de la situación, la madre de la menor, quien se encontraba dentro de la casa cuidando a otro de sus hijos, llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Bebé de un año falleció en un jacuzzi mientras estaba con su padre Foto: redes sociales

La niña fue trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta antes de las 4:30 de la madrugada. En el desarrollo de la investigación, las autoridades señalaron que el padre admitió haber consumido alcohol y dos tipos distintos de narcóticos antes de entrar al jacuzzi con la menor, sustancias que habrían provocado la pérdida de conocimiento.



Por estos hechos, Reynard Tyrone Hough fue arrestado y enfrenta cargos graves por negligencia infantil con daño corporal severo y homicidio involuntario por abuso agravado. Mientras avanza el proceso judicial, el hombre permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza.

Tras la tragedia, familiares y allegados de Azariah la recordaron con emotivos mensajes. “Iluminaba cada habitación a la que entraba”, escribieron en una página creada para recaudar fondos destinados a los gastos funerarios.