Línea para denunciar desnutrición en Guajira tendrá persona que hable wayuunaiki

Cabe recordar que Blu radio conoció un audio en el que los líderes indígenas wayúu denuncian que las líneas telefónicas que el Gobierno habilitó el 6 de febrero de este año para reportar los casos de niños con problemas de desnutrición, son atendidas personas que no hablan wayuunaiki, la lengua madre, sino español (Lea también: En línea habilitada para denunciar desnutrición no hablan wayuunaiki: indígenas ).

En ese sentido, la secretaría de asuntos indígenas manifestó que es improbable que no haya algún hispanohablante en las rancherías de La Guajira; no obstante, declaró que de cualquier manera, el servicio bilingüe ya es oficial debido a que la entidad expone que no desea correr riesgos.

Sobre esta denuncia se pronunció Javier Rojas, líder indígena wayúu: ''esa línea no la atienden personas que hablan la lengua wayuunaiki, que es la lengua nativa de nosotros aquí en La Guajira. Por qué sigue el Gobierno omitiendo esta situación colocándole más barreras a toda esta situación que está matando a nuestros niños'', agregó el Líder indígena (Lea también: Cierre fronterizo con Venezuela agravó desnutrición en La Guajira: ICBF ).

Según relató Rojas, por el momento se han enterado de cinco casos en los cuales las familias han tenido que trasladar ellos mismos a sus hijos a centros asistenciales por cuenta de este problema.