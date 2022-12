Llego al club más grande de Brasil: Juan David Torres tras firmar con Corinthians

Juan David Torres, mediocampista de 18 años y quien destacó en los últimos años en Banfield de Argentina, firmó este lunes un contrato con Corinthians de Brasil, luego de mostrar gran calidad en tierra albiceleste.

En entrevista con BLU Radio, la joven promesa confesó el orgullo que siente de llegar a vestir la camiseta de uno de los equipos con más historia en Brasil.

“Me siento muy contento por llegar al club más grande de Brasil, espero dar lo mejor de mí para poder triunfar acá. Soy alguien que está luchando por sus sueños, que son llegar a ser jugador del fútbol profesional, ganar un Balón de Oro y ser campeón con la Selección Colombia”, confesó el joven futbolista.

Torres estuvo por varios años en las divisiones menores del ‘taladro’, desde Argentina y gracias a su fútbol, comenzaron a llamarlo ‘La Joya’ de Banfield, a tal punto que el club gaucho lo firmó cuando tenía 17 años con una cláusula de 15 millones de dólares.

El ‘niño maravilla’ estuvo, además, en dos microciclos de la Selección Colombia Sub 17, y tiene presente que su futuro es jugar en Europa, sueño por el que trabajará ahora desde Corinthians.

“Mi mente está jugar en Europa. No me gusta que me comparen, quiero hacer mi carrera, pero sí veo jugadores como Iniesta, Messi y Neymar”, confesó.

Escuche la entrevista completa de Juan David Torres aquí:

