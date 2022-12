"Llora la pelota": la prensa mundial se rinde ante 'O Rei' Pelé

"Pelé": cuatro letras se repiten en medios de todo el mundo para despedir al astro brasileño fallecido el jueves a los 82 años, una figura que fue más allá del deporte y cuya leyenda, según muchos, es "inmortal".

Sus imágenes copan los informativos, las redes sociales y las portadas de todo el planeta. "Muere Pelé, el Rey inmortal del Fútbol", dice la web del diario O Globo, junto a un editorial con el título "Nunca habrá nadie que se compare a Pelé".

"El fútbol pierde su rey", titula de su lado O Estado de S. Paulo, junto a una fotografía en blanco y negro de Pelé con el '10' a la espalda.

También junto a una imagen en blanco y negro, en este caso de Pelé sin camiseta celebrando la victoria en el Mundial de 1970, la Folha de Sao Paulo destaca que "mostró el poder del deporte y llevó a nuevos límites la fama".

Dejando de lado la histórica rivalidad, Argentina, la patria de Diego Maradona y Lionel Messi, también se rinde a la "primera gran estrella del fútbol mundial".

"Llora la pelota: murió Pelé", titula en un artículo en su web el diario deportivo Olé.

"Más allá de la rivalidad que existe entre Argentina y Brasil, nadie puede dudar de que Pelé fue uno de los más grandes futbolistas de la historia, para muchos el mejor por encima de Diego Maradona y de Lionel Messi", afirma.

En México, la prensa apuesta por la imagen de Pelé celebrando su tercer mundial en el estadio Azteca, a hombros de sus compañeros, con el torso desnudo y un sombrero de charro.

"Luto en el fútbol", titula El Universal. En la sección deportiva La Afición del diario Milenio destacan una declaración del futbolista sobre su amor por la nación azteca: "Solo me faltó ir a la Luna (...), pero un lugar que no olvido es México".

"El 'Rey' Pelé fallece y deja un vacío en el mundo del fútbol", dice el ecuatoriano El Comercio de Quito, mientras que el Universo de Guayaquil lo presenta como "el futbolista sobrenatural".

La leyenda brasileña también ocupa espacios destacados en diarios de Costa Rica, El Salvador o Perú, que recuerdan estancias de Pelé en sus respectivos países.

"Rostro mundial del fútbol"

En Estados Unidos, el diario The New York Times evoca la desaparición del "rostro mundial del fútbol" que "ayudó a popularizar este deporte" en el país norteamericano durante su paso por el Cosmos New York (1975-1977).

"Brasil y el mundo están en duelo: no había más que un Pelé", asegura The Washington Post. Su periodista Liz Clarke destaca su otro apodo 'La Perla Negra', que "evoca mejor la inteligencia rara que atesoraba".

En Francia, el diario L'Équipe dedica 22 páginas especiales a Pelé, en las que el reportero Vincent Duluc también alaba su talento fuera de lo común.

"Detrás de la tristeza se esconde la alegría de haberlo visto jugar, de haberlo visto bailar, incluso en imágenes antiguas, y de haber visto cómo le daba otro sentido al deporte más universal del planeta", escribió.

¿Y quién es el más grande? Para el francés Le Monde Pelé es "el monarca absoluto del balón redondo". "O Rei. El rey, simplemente. Con todos sus atributos. Su corona jamás contestada, ni siquiera por Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi o Cristiano Ronaldo", escribe su periodista Bruno Lesprit.

En Alemania, el redactor jefe de deportes del tabloide Bild también apuesta por el brasileño. "Pelé era mejor que Messi, Maradona y Ronaldo juntos", escribe.

"Pensaba que Messi era el mejor de todos los tiempos, pero me doy cuenta ahora que es Pelé", asegura el escritor John Carlin en el británico The Times.

"Pelé estará siempre asociado al 'jogo bonito' y razonablemente nadie lo jugó de forma más bonita que él", afirma Phil McNulty en el obituario de la BBC.

Reflejo de su fama mundial, los elogios llegan de los cinco continentes. "Leyenda absoluta", se lee en el marroquí Aujourd'hui. "Pelé, la 'perla negra' que encantó al mundo, ya no está", dice The Times of India.

"El fútbol mundial en cuatro letras"

España, que ha visto jugar en directo a Messi, Maradona, Cruyff, Zidane, Ronaldo o Alfredo di Stefano, también se postra ante el talento brasileño.

"PELÉ, nunca antes cuatro letras fueron tan grandes", dice en un enorme titular de portada el diario deportivo Marca, el más leído del país.

En su web tiene colgado un vídeo que "demuestra que las grandes jugadas de Cruyff, Zidane, Messi... ya las había inventado Pelé".

En la misma línea se expresa El País, el periódico de referencia de España: "Pelé, el fútbol mundial en cuatro letras", escribe el cronista José Sámano.

"Todo en Pelé era mágico, lo que hacía le entronizaba, lo que se suponía que hacía le divinizaba", asegura.

En el deportivo As, dedican la portada a un retrato de los pies de Pelé tomado por la respetada fotógrafa Annie Leibovitz y un escueto: "O Rei, 1940-2022".

En el periódico italiano La Stampa, el periodista Matteo Giusti toma en su artículo una cita atribuida al escritor brasileño Jorge Amado: "Si el fútbol no se llamara así, habría que llamarlo Pelé".