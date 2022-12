Lo de los demás resultará secundario si nosotros hacemos la tarea: Bernardo Espinosa

Bernardo Espinosa indicó que a pesar de la diferencia horaria, pudo ver el partido por internet y no ocultó su frustración tras la derrota sufrida por Colombia a manos de Paraguay, pues dijo que “como todos me fui a la cama con esa sensación de amargura”.



Espinosa se refirió a la anotación conseguida por Colombia en el último tramo del partido y lamentó no haber podido mantener la diferencia: “Es muy fácil decir que se debía haber tenido más cabeza, incluso, el empate hubiese sabido a gloria, después de ver como acabó el partido”.



Tras la derrota de ayer y ver la clasificación comprometida, el colombiano opinó que no hay que buscar un culpable, ya que “al final es responsabilidad de todos. Debe ser algo colectivo. El martes iremos todos al mundial cuando ganemos”.



Justamente y refiriéndose al juego del próximo martes, cuando Colombia enfrente a su similar de Perú, el zaguero hizo énfasis en estar concentrado para el crucial encuentro: “El fútbol es apasionante y debemos aprender de esto porque el martes viene un partido aún más importante.



Escuche la entrevista completa aquí:



Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.