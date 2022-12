Luis Díaz se despidió de Barranquilla y viajó a sumarse a la pretemporada del Porto

Sencillo hasta el último día de su permanencia en Barranquilla, así se mostró el futbolista Luis Díaz al viajar este martes a Portugal para integrarse al plantel del Porto.

Lea también: Viviani gana la etapa etapa 4 del Tour, Alaphilippe sigue líder

Publicidad

El exdelantero del Junior, equipo con el que conquistó dos Ligas, fue transferido por siete millones de euros por el 80% de sus derechos deportivos. No le negó una foto a nadie y se marchó agradecido por las oportunidades recibidas en Barranquilla y el cariño que le brindó la gente desde su llegada de su natal Barrancas, La Guajira.

"Me llevo en el corazón a Barranquilla y a toda la gente que me dio su apoyo. No me fui el semestre pasado porque creí en el proyecto del Junior y por fortuna los resultados se dieron. Ahora ya es tiempo de buscar un aire nuevo y continuar mi carrera", dijo Díaz antes de subir al avión.

Para el atacante de la Selección Colombia las expectativas son altas. Por sugerencia de Radamel Falcao García y James Rodríguez eligió al Porto por encima del Zenit ruso ya que Portugal es una gran vitrina para los futbolistas colombianos.