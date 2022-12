Luis Fernando Suárez descartó contactos directos para dirigir selección venezolana

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la presunta oferta de dirigir a la selección de Venezuela de cara a las Eliminatorias Sudamericanas tras la salida de Rafael Dudamel.

“Lo único que ha ocurrido es que, después de la renuncia de Dudamel, me hablaron de esa oportunidad, como una más de las opciones que tenían en Venezuela. Luego de eso no he sabido nada”, dijo.

“Me dijeron de que había una posibilidad de Maradona como el principal candidato, después de él habían 3 o 4 candidatos (…). Desde hace más de una semana no hablo con mi representante sobre eso”, añadió.

Por otro lado, Suárez no descartó dirigir un club colombiano, pero destacó que tiene preferencias para ser seleccionador.

“Yo no tengo ningún problema con dirigir en un club, incluso, las últimas opciones que tuve no se dieron: el Deportivo Cali y el Delfín de Manta, pero a me gusta más el cargo de seleccionador”, indicó.

Además, el DT se refirió a la mala preparación académica de los entrenadores colombianos en comparación a técnicos de otros países Sudamericanos. Además, calificó de “informal”, en muchos casos, el cargo de entrenador en el país.

“La mayor parte de la culpa la tenemos nosotros. Hemos hecho cosas realmente absurdas, acolitados en ciertos momentos por la situación de los clubes, pero, en ese sentido, lo de la preparación no existía hasta hoy”, aseguró.

Escuche la entrevista completa con Luis Fernando Suárez en el audio adjunto.

