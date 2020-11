Maradona y Pablo Escobar, una relación que aceptó y después negó el genio del fútbol

Uno de los partidos que jugó en Colombia no fue precisamente en un estadio de fútbol: lo hizo en La Catedral, la polémica cárcel de Pablo Escobar que más parecía un hotel y a la que llegó a jugar un amistoso con otras figuras del fútbol colombiano como René Higuita. Un partido que según varios medios argentinos sorprendió, aunque años después negó haber conocido al narcotraficante.

Fue en 2014 cuando se reveló que el argentino Diego Maradona había estado con Pablo Escobar jugando un partido. Así lo reseña el diario AS que referencia una entrevista en una emisora de ese país en la que el futbolista contó cómo en 1991 recibió una invitación de alguien importante de Medellín para jugar un amistoso, y qué cuando llegó se sorprendió que lo llevaran a una cárcel rodeada por militares donde estaba Pablo Escobar.

Según el diario español, a Maradona le sorprendió el lujo de esta cárcel, que más parecía un hotel y habló sobre lo amable que fue en ese momento el narcotraficante a quien en ese momento el astro argentino no reconoció.

El partido se jugó, y luego hubo fiesta y Maradona no dejaba de asombrar todo lo que se hacía en ese lugar a pesar de ser una cárcel. Una de las anécdotas que Maradona contó en esa entrevista es que Escobar le dijo que lo admiraba porque también había salido y crecido de la pobreza.

Sin embargo, años más tarde, específicamente en 2019, en una entrevista con el medio TYC Sports, el argentino negó haber conocido a Pablo Escobar.

“Te juro por mi viejita que no, no lo conocí. Nunca me regaló nada y la verdad lo que hacía era horroroso. Para todos y para mí, que yo tomaba (drogas). Para qué te vas a prestar el cajón de dólares, para que más, repartirla con la gente. Cuando no pudo llenar más de dólares la casa que tenía, empezó a construir casas para los pobres, pero no porque fuera bueno”, dijo entonces Maradona.

Alias ‘Popeye’, en una entrevista, aseguró que nunca vio a Pablo Escobar con Maradona.

“A Maradona nunca lo vi con Pablo Escobar, ¿usted sabe lo que valía Maradona para venir a jugar acá?. Maradona valía más que todos los equipos de Colombia”, dijo el exsicario del capo.