Marcelo Gallardo se despide de la dirección técnica del River Plate

Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo en River Plate. El entrenador anunció que el próximo jueves dirigirá su último partido al frente del equipo, en un mensaje publicado en las redes oficiales del club.



El club de fútbol público un emotivo mensaje para despedirse:

El técnico les habló directamente a los hinchas y agradeció el apoyo incondicional, incluso en los momentos más delicados como el actual. Reconoció que las cosas no salieron como las tenían proyectadas y confesó que lo invade la emoción y el dolor en el alma por no haber podido cumplir con los objetivos trazados.



El ex director técnico agradeció al plantel y a la hinchada:

Gallardo también tuvo palabras de gratitud para la institución y para todos aquellos que creyeron en él y en su cuerpo técnico durante esta etapa. Fue un mensaje cargado de sensibilidad, en el que dejó claro su respeto por el club y su vínculo con la gente.

En su despedida, expresó que espera de todo corazón que River, como institución, pueda reencontrarse pronto con los buenos resultados y recuperar el protagonismo que lo caracteriza.



Como ya lo había anticipado Juan José Buscaglia en Blog Deportivo, la etapa no estuvo acompañada por los resultados esperados. Números, derrotas y eliminaciones marcaron un ciclo que llegó a su fin, con un cierre anunciado por el propio protagonista y con un mensaje directo a la hinchada millonaria.

Un año de mala racha para River Plate:

En la plantilla del River Plate están los colombianos Oswaldo Valencia, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. En 85 partidos, el balance de Gallardo fue de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Sin embargo, uno de los factores decisivos fue la mala racha que el equipo de Buenos Aires tuvo en la Liga Profesional de Fútbol Argentina, campeonato donde el equipo perdió 10 de los últimos 15 encuentros.

