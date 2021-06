María Camila Osorio hace historia: pasó al cuadro principal de Wimbledon

María Camila Osorio venció en las últimas horas a la tenista número 148 del mundo, Nuria Parrisas Díaz, llegando a su segundo grand slam consecutivo tras participas en el Roland Garros en el mes de mayo y ahora ya posicionada en el cuadro principal del abierto de Wimbledon que se juega en cancha de césped.

La tenista cucuteña no ocultó su felicidad luego de conseguir el paso al cuadro principal de su segundo grand slam.

“La verdad este año ha sido una bendición de Dios obviamente he trabajado muy duro para lo que me está pasando y estoy muy feliz de que se me estén dando las cosas”, señaló María Camila.

“Es el segundo cuadro principal de un grand slam que disputaré y es una emoción muy grande, pero sé que tengo que trabajar cada vez más duro para lo que se viene”, agregó la cucuteña.

En cuanto a la lesión en el muslo izquierdo que acarrea la colombiana, “estoy tratando la lesión de la mejor manera, no es fácil de hacer un cambio de polvo de ladrillo a césped, pero estoy haciendo lo mejor posible para recuperarme y estar a punto para la siguiente ronda”, concretó Osorio.

Isabel Fernández de Soto, Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño, Mariana Duque y ahora María Camila Osorio son las cinco colombianas que han disputado el cuadro principal de Wimbledon.

