Mariana Pajón suspende su participación en los Juegos Nacionales

En el Parque de Recreación de Armenia, las graderías estaban llenas para acompañar a la triple medallista olímpica Mariana Pajón. Sin embargo, la deportista se ausentó de la competencia de BMX para cuidarse de lesiones que la aquejan.

"Yo tengo artrosis en el codo derecho y una inestabilidad por una fractura y una caída que tuve hace algunos años, que, por seguir compitiendo y por clasificar a París, no me arreglé y ahora me está cobrando factura, pero ahí vamos recuperando".

Con algo de tristeza, los seguidores de Mariana se quedaron con ganas de verla. Parada al lado de las vallas de seguridad, Isabel Campuzano entendió los motivos de la ausencia de la campeona y le envió buena energía para su recuperación. "La verdad es que yo la quería ver competir, porque ese era mi sueño, pero pues si no pudo estar aquí, yo respeto mucho la opinión de ella y que se mejore", dijo la niña.

John Lozada también se quedó esperando a Mariana: "Lamentablemente tiene un problema de salud. Queremos darle mucha fortaleza y que sepa que siempre ha sido un orgullo para Colombia y que siga para adelante. Lo importante es que se alivie de las dolencias que tiene".

La triple medallista olímpica cerró con una presea dorada este jueves su calendario y se alista a enfrentar otro reto: el quirófano.

"Ya se cerró el calendario con la competencia de ayer y esta semana que viene tengo junta médica para definir qué es lo que realmente vamos a hacer y cuándo entraría yo al quirófano. Pensaría que podría ser la primera semana de diciembre".

Y agregó: "Hagamos fuerza para que esa cirugía salga muy bien. Igual, tengo un equipo que me está ayudando para recuperarme. Pero así sea, yo quiero dar lo mejor de mí allá".

Con la gentileza que la caracteriza, Mariana estuvo fuera de la pista en otra maratón: de firma de autógrafos y tomarse fotos para que sus aficionados tuvieran el recuerdo de la deportista consagrada que se prepara para París 2024.

