Mario Ricardo, el futbolista sin un ojo que marcó un golazo de Premio Puskas

Para muchos es improbable recibir la pelota desde la banda derecha, quitarse un rival haciéndole un sombrero y, antes de que la pelota toque el piso, sacar un ‘bombazo’ para clavarla en un ángulo con una parábola espectacular, pero el futbolista paraguayo Mario Ricardo lo hizo posible.

Ricardo marcó su golazo y de inmediato cautivó al mundo entero pues fuera de las canchas vive un drama personal: cuando era pequeño perdió un ojo, pero aun así llegó a jugar fútbol profesional.

Bienvenido a @SoldeAmericapy que sea con éxito @marioen08845319. pic.twitter.com/Wb2Ypn0gqq — Miguel Figueredo (@miguelfiguec) July 26, 2018

Tras su anotación, que muchos piden nominarla al Premio Puskas de la FIFA como mejor gol del año, Ricardo fue fichado por Sol de América procedente del Cristóbal Colón, humilde club en que militaba en la tercera división paraguaya.

En diálogo con El Camerino de Blu Radio, Ricardo explicó que su problema de visión empezó cuando era niño y sufrió un accidente de tránsito, luego sintió “que había entrado arena al ojo” y después de un mes “ya no veía nada”.

Esto, sin embargo, no aplacó sus ganas de cumplir su sueño y ganarse la vida pateando una pelota. “La pérdida del ojo no me afecta para jugar fútbol, uno va dándose cuenta de dónde está el balón”, explicó.

Ricardo dijo también que al club Cristóbal Colón le debe todo pues hizo toda su carrera allí, su “equipo de cuna” y aseguró que “el éxito se consigue con trabajo, sacrificio, respeto y humildad”, por lo que, ahora en primera división, no quiero ponerse “un techo”.