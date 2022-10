Más que un robo, fue un intento de homicidio: Óscar Sevilla

En entrevista con el programa El Camerino, Óscar Sevilla relató cómo robaron su bicicleta.

“De la nada me salieron 5 individuos, con un palo me golpearon, me tumbaron de la bicicleta y con cuchillos me amenazaron. El robo fue con violencia, no me dejaron ni hablar. Más que un robo fue un intento de asesinato", contó.

Pese al mal rato que el ciclista pasó, confesó no sentir represalia contra los colombianos, pues para él “son más los buenos que malos”.

A raíz de su accidente el español quedó con una platina en la muñeca, dos costillas fracturadas y golpes en el cuerpo; heridas de las que se está recuperando.

“Ya hoy me levanté pensando positivo, seguir aportándole al ciclismo, sobre todo aquí en Colombia", concluyó.

A través de la cuenta de Twitter de la Policía de Bogotá, se informó que la bicicleta de Sevilla fue recuperada, gracias a la información suministrada por los medios de comunicación.

Escuche la entrevista completa en este audio: