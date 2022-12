Maturana lloraba porque si no ganábamos nos mataban: Tino Asprilla sobre Mundial del 94

El exjugador de la Selección Colombia Faustino Asprilla relató en Blog de la Copa cómo a él y a los demás jugadores de la Tricolor de ese entonces los amenazaron para el Mundial de los Estados Unidos 1994.

“El único momento en el que sentí miedo fue cuando nos amenazaron en el Mundial de 1994 luego de perder el primer partido contra Rumania. Llegamos a la charla técnica, antes del partido contra Estados Unidos y vi a Maturana llorando, teníamos que ir a hablar con nuestras familias porque estábamos amenazados de que si no ganábamos nos mataban" , dijo.

Colombia cayó 3-1 contra Rumania en su debut en esta cita mundialista donde el equipo nacional llegaba como uno de los candidatos para ganar el torneo.

“Maturana entró llorando, nunca lo habíamos visto así, llegó destruido. Lo primero que dijo fue ‘Barrabás’, si usted juega me matan a mí, matan al ‘Bolillo’, matan a mi familia y lo matan a usted ¡No puede jugar! Sigue el equipo como es, solamente entra ‘El Carepa’ Gaviria”, añadió.

“En el bus para ir al estadio nos subimos en silencio, no hubo chistes, no hubo sonrisas. Cuando salimos a la cancha veo el estadio con 50.000 colombianos y pensaba ‘¿Quién será el que me está apuntando? ¿de dónde me va a disparar?’”, comentó.

Reacción de ‘Barrabás’ Gómez ante su suplencia

“Él automáticamente dijo ‘me retiro ya del fútbol’. Ese día lo obligaron a abandonar el fútbol, pero nadie le paró bolas en ese momento porque era tanto el miedo que no hubo charla técnica”, afirmó Asprilla.

Asesinato de Andrés Escobar

“Todo salió tan mal y era tanto el nerviosismo que Andrés, creo que fue el único autogol que hizo en su carrera, una cosa extrañísima porque cuando él se tira y viene el gol (…). Siempre le habíamos pasado por encima a los Estados Unidos y preciso perdimos el partido por los puntos”, señaló.

“Andrés Escobar lo que me ayudó a mí cuando llegue a Nacional fue mucho. La primera plata que me gané en la semifinal en donde nos eliminó Olimpia en el 90, el dueño del club nos llevó 2.000 dólares que nos habíamos ganado por llegar ahí. Escobar me los quitó y me dijo que yo no me iba a gastar ese dinero porque él me los iba a ahorrar”, aseveró.

Reacciones al homicidio de Escobar

“Yo estuve con Higuita sentado toda la noche. No se sabe cuál de los dos lloró más, me acuerdo de que declararon ley seca. Entonces cuando salí me asusté más al ver los motorizados que nos cuidaban a nosotros, parecía en serio que estuviéramos en una guerra (…) Cuando pasaba un carro o una moto, los policías disparaban al aire”, comentó.