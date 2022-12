Me duele el alma; tengo el corazón partido en 50 millones de pedacitos: Frank Fabra

A cinco días de que comience el Mundial de Rusia, la Selección Colombia informó que el lateral izquierdo Frank Fabra sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá la cita orbital.

Tras conocer la dolorosa noticia de que se baja del avión del combinado nacional, Fabra envió un conmovedor mensaje a todos sus seguidores.

Publicidad

El lateral de Boca Juniors señaló que le duele el alma decirle adiós al Mundial y mencionó que tiene el corazón “partido en 50 millones de pedacitos”.

Vea aquí: ¡Malas noticias! Frank Fabra sufrió ruptura del ligamento y se perderá el Mundial

Asimismo, agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros de selección, de su club y de varias personalidades del fútbol.

“Quisiera decir miles de cosas, pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes bendiciones a todos. El sueño no se acaba por que Dios es mi guía y mi camino”, agregó el colombiano.

Publicidad