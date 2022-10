Me fui de Santa Fe por amenazas de muerte de hinchas de Millonarios: Agustín Julio

El actual gerente deportivo de Independiente Santa Fe, Agustín Julio, reveló las amenazas de muerte que vivió cuando fue jugador de los ‘leones’, razón de peso para dejar el equipo en un momento de su carrera.

En conversación con la web oficial del club, Agustín Julio confesó que su salida de Santa Fe al Junior se dio por una pelea cazada con hinchas de Millonarios.

“Un día me tocó ir hasta la finca, en el norte, del otro equipo de la ciudad. Allá estaba jugando el Cóndor (filial de Santa Fe en ese momento). Apenas llegué tuve problemas con los hinchas de Millonarios, se armó tremenda pelea con la barra brava. A ellos los estaba dirigiendo el ‘Chiqui’ García. Después de eso empezaron llegar panfletos a mi casa, diciendo que me iban a matar. Por eso me fui a jugar con Junior”, confesó el exportero.

Durante cuatro periodos estuvo Agustín Julio defendiendo la portería de Santa Fe, desde sus inicios (1995), hasta 2011, cuando se retiró con la camiseta albirroja puesta.

El primer momento de Julio con Santa Fe terminó en el 2000, cuando se fue a préstamo para el Junior de Barranquilla, justamente por las amenazas que sufrió por parte de una barra de Millonarios, eterno rival del ‘Expreso Rojo’.

“Las veces que me tocó irme fue siempre a préstamo. Nunca gané plata con mis transferencias. Siempre el que ganó fue Santa Fe. No era que uno se quisiera ir o estuviera para abandonar al equipo. Me hubiera gustado jugar hoy en día, en la actualidad es diferente, al futbolista le queda dinero”, comentó Julio.

Además, el cartagenero confesó que en la actualidad sigue teniendo varios roces con hinchas de Millonarios, sobre todo por lo que él significó para Santa Fe.

“Me siguen insultado, pero como no se les puede decir nada me toca tirarles besitos, para que no digan que los estoy humillando”, dijo.