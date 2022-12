Me gustaría en un futuro luchar por el Tour de Francia: Egan Bernal

Egan Bernal se proyecta como uno de los ciclistas del futuro en Colombia y en diálogo con Mañanas BLU dijo que espera pelear más adelante por las grandes vueltas ciclísticas en las que hoy destacan pedalistas como Nairo Quintana y Esteban Chaves.



Bernal fue fichado por el SKY luego de sus excelentes resultados en el Tour de l’Avenir.



“El SKY empezó a fijarse en mí, hablamos con mi manager y al final han pagado la cláusula de mi contrato y ya desde el presente año estaré trabajando con en ese equipo”, dijo.



Contó también cómo fueron sus inicios en el ciclismo: “estaba en una familia normal, no con los mejores lujos, pero nunca me faltó nada, me regalaron una bicicleta y poco a poco empecé a entrenar y con Fabio Rodríguez y se dio el origen del proceso”.



Advirtió que en este momento no tiene el nivel para pelear por el Tour de Francia, pero en un futuro quiere poder hacerlo.



Sostuvo que no le gustan las comparaciones con otros pedalistas de la actualidad, pues “cada ciclista es distinto”.



Bernal espera que la experiencia y la tecnología que tiene el SKY le ayude a entrenar las crono, pues en Colombia no lo ha podido hacer.



