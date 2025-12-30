Incendio consumió una fábrica de colchones en Malambo, Atlántico

Hacia la 1:40 de la madrugada de este martes se generó un incendio en una fábrica de colchones que esta ubicada en inmediaciones del parque industrial de Pimsas, en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla.

Tres máquinas de los cuerpos de bomberos de Barranquilla, Sabanagrande y Malambo debieron acudir al sitio para sofocar las llamas que se elevaron varios metros y generaron alarma por el riesgo de que se expandiera a otras empresas cercanas.

Los socorristas trabajaron durante más de tres horas en el control del incendio que no deja personas heridas, dada que la fábrica se encontraba sola al momento de la emergencia, así lo advirtió el sargento Ralphy Coronado, comandante del cuerpo de bomberos de Malambo.

“La empresa se encontraba totalmente sola y gracias a Dios no hubo heridos, pero eso también ayudó a que se consumiera toda la estructura porque no había nadie que reportara el incendio. Lastimosamente cuando hubo el reporte ya estaba consumida totalmente la empresa en el interior”, advirtió el sargento.



La fábrica quedó reducida a cenizas, con pérdida total, mientras que el comandante de bomberos indicó que, aunque aún se conoce el origen de la conflagración, no se descarta que esta fuera originada por la acumulación de productos inflamables.