Triste Navidad para profesores del Chocó: por embargo a Secretaría de Educación siguen sin salarios

Triste Navidad para profesores del Chocó: por embargo a cuentas de la Secretaría de Educación Departamental docentes no han recibido salarios en el mes de diciembre. Procesos judiciales contra la dependencia suman casi 15 mil millones de pesos.

Un amargo final del 2025 tendrán la mayoría de docentes en el departamento de Chocó por cuenta de retrasos en el pago de sus nóminas de diciembre.

La Secretaría de Educación Departamental anunció que no cuenta con los fondos suficientes para cubrir el total de la nómina de los educadores. Advertencias previas de varios sectores sobre nóminas paralelas, pero sobre todo cerca de ocho procesos jurídicos contra la entidad tienen embargadas sus cuentas.

Por esta razón, la secretaria de Educación de Chocó, Yina Reales, indicó que avanzan en gestiones con entidades del orden nacional para tramitar procesos que suman cerca de 15 mil millones de pesos y dificultan el desembolso de recursos al personal.



“Hemos solicitado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que nos apoye en la solicitud de los recursos de nulidad ante los juzgados que tienen actualmente las cuentas embargadas. Sabemos que los juzgados también actúan desde la responsabilidad que tiene y desde las acciones que le presenten los ciudadanos”, dijo.

Con esta realidad financiera ahora lo que está en juego es el inicio normal del calendario escolar, al menos en el sector público del departamento, pues la secretaría Reales también anticipó que el giro correspondiente al último mes de 2025 podría producirse apenas a mediados de enero.