Empresa Proleche denunció falsificación de leche entera en polvo en Antioquia y Chocó bajo su logo

Una importante advertencia se hizo desde la instria lechera en las últimas horas. La empresa Procesadora de Leches S.A. (Proleche) informó que detectó la comercialización de leche entera en polvo presuntamente falsificada que utiliza de manera indebida la marca Proleche, mediante el uso de una etiqueta que se encuentra fuera de circulación y de lotes que no corresponden a su producción.

Según explicó la compañía, estos productos fueron identificados en los departamentos de Antioquia y Chocó y no han sido elaborados, supervisados ni distribuidos por Proleche, por lo que la empresa señaló que no puede garantizar su calidad ni su inocuidad.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) adelanta las verificaciones y las medidas correspondientes. Proleche indicó que continuará acompañando el proceso hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se logre identificar a los responsables.

La empresa reiteró su compromiso con la calidad de sus productos y con la protección del bienestar de los consumidores, destacando que trabaja de manera permanente para ofrecer alimentos que cumplan con los más altos estándares.



Finalmente, Proleche recomendó a los consumidores adquirir sus productos únicamente a través de canales oficiales y distribuidores autorizados, donde se comercializa la imagen vigente de la marca, como garantía de autenticidad.