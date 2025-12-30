En vivo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Ejercicio militar dejó un soldado muerto y dos más heridos en Yarumal, Antioquia

Ejercicio militar dejó un soldado muerto y dos más heridos en Yarumal, Antioquia

Por ahora las Fuerzas Militares dispusieron de una comisión inspectora al Norte del departamento de Antioquia con el fin de realizar una evaluación detallada de la situación.

