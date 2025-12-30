Ejercicio militar dejó un soldado muerto y dos más heridos en Yarumal, Antioquia

La Séptima División del Ejército Nacional informó que en medio de una acción realizada por soldados en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento en Llanos de Cuivá se reportó una falla en una pieza de artillería que generó graves heridas a tres militares que fueron atendidos inmediatamente en el lugar.

El accidente, que es materia de investigación por parte del Ejército Nacional, provocó que los militares fueran evacuados al hospital del municipio de Yarumal en donde minutos después falleció el soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán.

#Atención Un soldado profesional falleció y otros dos resultaron heridos en @AlcaldiaYarumal, #Antioquia, luego de que una pieza de artillería fallara por razones que son materia de investigación. Los dos heridos son atendidos en el Oriente antioqueño. #MañanasBlu pic.twitter.com/Djtg3wNXJx — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 30, 2025

Luego de conocerse la trágica noticia, los dos soldados restantes fueron trasladados vía aérea por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en este momento son atendidos por expertos en el municipio de Rionegro en el Oriente antioqueño.

Por ahora las Fuerzas Militares dispusieron de una comisión inspectora al Norte del departamento de Antioquia con el fin de realizar una evaluación detallada de la situación y así poder establecer las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos.



Asimismo, el Ejército Nacional confirmó que a la par de que se adelantan las investigaciones correspondientes, un equipo interdisciplinario se encuentra realizando el acompañamiento piscosocial a los familiares del soldado profesional fallecido y a los militares que resultaron gravemente heridos.