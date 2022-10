Me ofrecieron jugar en Millonarios, pero no era lo que yo quería: Guillermo Celis

El jugador colombiano Guilleromo Celis habló en El Camerino sobre su carrera deportiva, su llegada al Vitória Guimarães de Portugal y su intención de continuar jugando en Europa.



“Apenas comencé a jugar el fin de semana, pero no jugué casi nada. No tuve la oportunidad de jugar, pero llegué a un club donde me siento muy cómodo”, confesó.



Afirmó que durante su debut con el equipo portugués contra Porto, partido que Vitória perdió 2-0, no se dio el resultado en el encuentro, “pero se hicieron las cosas bien, hubo buen fútbol a pesar de no haber hecho un partido completo”.



También se refirió a su paso por el Benfica y reconoció que el equipo es una gran escuela para su carrera.



“Entre Benfica y Vitória, hablando en términos de infraestructura, la diferencia es grande. Vine a un equipo más pequeño, pero es muy bueno, tenemos la posibilidad de entrar a la Liga de Europa, es un equipo que está haciendo las cosas bien y me siento cómodo”, destacó.



Con respecto a la propuesta que le hicieron para regresar a Colombia a jugar con Millonarios, el sincelejano aseguró que la oferta fue cierta pero que quería continuar su carrera en Europa.



“Fue cierto, estuve a punto de entrar a Millonarios, pero manifesté que no era lo que quería para mi carrera, me faltan muchas cosas por aprender. Estoy en Europa donde todos los futbolistas quieren estar”, finalizó.