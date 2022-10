“Me preocupa que ICBF no esté al tanto de actos de Farc contra menores”: Cabal

La representante por el Centro Democrático María Fernanda Cabal defendió su decisión de publicar a través de su cuenta en Twitter una fotografía de una bebé muerta, criticando el cese al fuego de las Farc y la cual desató malestar en la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas.

“Es una fotografía que está rodando en redes sociales hace mucho tiempo, tengo entendido que era un ataque en el Cauca, no tengo claro en qué fecha fue publicada desde otras cuentas, desde hace un tiempo, no tengo la certeza. No es una postura política, es una postura de sentido común de una persona que quiere protestar contra actos criminales”, dijo Cabal a Blu Radio.

La representante señaló que el objetivo de la publicación era generar conciencia de lo que no se puede aceptar, si se quiere construir un sociedad civilizada, esto en referencia al cese al fuego anunciado por la guerrilla de las Farc.

“Creo que es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Me preocupa que Bienestar Familiar no está al tanto de los miles de actos que se cometen contra los niños diariamente, niñas reclutadas embarazadas y obligadas a abortar. Yo creo que el mundo está al revés los que criticamos somos objeto de persecución judicial, tenemos que evaluar el debate público a quien se debe juzgar al criminal o al que públicos la foto”, explico la representante.

Además, agregó que “la intención era conseguir el apoyo y el respaldo a un grupo de opinadores de redes sociales que rechazamos que esta sea una navidad sangrienta, llevamos dos años de muerte y no hemos visto el primer gesto de las Farc”.