“Me quedo en el PSG, estoy al principio de mi carrera”: Mbappé

La nueva estrella del fútbol, Kylian Mbappé, de 19 años, selló el segundo título mundial de Francia al derrotar 4-2 a Croacia en una vibrante final del Mundial de Rusia-2018, este domingo en Moscú.

Al termino del juego, la joven estrella francesa habló sobre su futuro y lo que viene para su carrera.

“Me quedo en el PSG. Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera”, señaló Mbappé en la zona mixta tras conquistar el Mundial con su selección, según declaraciones recogidas por el diario Marca.

“He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular (…) He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir, tengo la ambición de ir más lejos”, agregó el francés.

Mbappé fue una de las grandes figuras del Mundial, que dejó a Francia con dos títulos y como la tercera selección más ganadora de una Copa del Mundo del continente europeo.