Me siento feliz con lo que tengo en mi vida: Santiago Arias

que “estamos en un proceso de aprendizaje pero agradecidos por estar aquí”.

Afirmó que aunque tuvo un problema de rodilla “estoy feliz de haber jugado algunos minutos en el partido para poder fortalecer el equipo”.

Sobre el tema automotriz, Santiago reveló que su primer carro fue un Mazda 2 automático, “que ahí fue donde aprendí a manejar y con esos me quedé, no me gustan los carros manuales”.

Actualmente tiene un Mercedes pero dijo que su sueño es ser el dueño de un Lamborghini.