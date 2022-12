Medallista olímpico gastó más de 4 mil euros por jugar Pokémon Go en Río

El laureado gimnasta nipón Kohei Uchimura recibió una factura de medio millón de yenes (4.372 euros/4.885 dólares) de ‘roaming’ por jugar a Pokémon Go durante su estancia en Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos, informaron los medios nipones. (Lea también: Deportistas no pueden jugar Pokémon Go en Río y no ocultan su decepción ).

El campeón mundial y cinco veces medallista olímpico, una de las mayores esperanzas de su país para lograr el oro en Brasil, confesó que recibió esta cuantiosa factura telefónica por utilizar datos en itinerancia ("roaming") tras quedarse "enganchado" al popular juego para smartphones, según recoge la agencia nipona Kyodo.

Uchimura, de 27 años, se desplazó a Brasil hacia mediados de julio junto al resto del equipo nipón de gimnasia, y habría jugado a la nueva entrega de la franquicia Pokémon desde que este fue lanzado a finales del mismo mes.

El deportista relató que "no podía creerse" cuando vio el montante de la factura, y señaló que finalmente optó por una tarifa plana de "roaming" de unos 3.000 yenes diarios (26 euros/29 dólares) para poder seguir jugando a Pokémon Go en Brasil.

Uchimura se convirtió el año pasado en el primer gimnasta en encadenar seis títulos de campeón del mundo consecutivos, al imponerse en el concurso completo de los Mundiales de Glasgow (Reino Unido).

También ha sido cinco veces medallista olímpico, con un oro en categoría individual en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y cuatro platas (dos en Londres y otras dos en Pekín 2008).