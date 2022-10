Mercado automotor colombiano continúa a la baja

En cuanto al acumulado del año, en los primeros once meses (enero-noviembre) se matricularon 253.721 unidades, un 11,2% por debajo del año pasado.



-Hyundai ha confirmado que el IONIQ será el primer auto del mundo en ofrecer una selección de tres motorizaciones eficientes y con bajas emisiones. Estará disponible en un modo eléctrico, enchufable gasolina-eléctrico híbrido o gasolina-eléctrico híbrido. Con una silueta elegante, coupé muestra una silueta cuidadosamente trabajada que minimiza la resistencia al viento y ayuda a la gestión eficiente del flujo de aire alrededor del coche. Los detalles técnicos ya electrónicos no se han revelado aun en detalle.



-Los conductores y pasajeros en la República de Irlanda podrán ser multados a partir de enero de 2016 con hasta 1.000 euros si fuman en vehículos en los que viajen menores, según confirmó el viernes el Gobierno de Dublín. Ya el Reino Unido había adoptado la misma medida en octubre, aunque con multas inferiores: de hasta 50 libras para quien la infrinja. La medida afecta al consumo de cigarrillos, cigarros puros y tabaco de pipa, pero permite el uso de dispositivos de suministro de nicotina electrónicos.



-El concesionario de vehículos de lujo SuperVettura va a poner a la venta una unidad del Koenigsegg One:1 por un precio estimado que rondará los 6 millones de dólares. Sin embargo, no se trata de una unidad “al uso”, ya que es una de las unidades de desarrollo utilizadas por la marca para que el producto final viese la luz. Las cifras de prestaciones son, por supuesto, astronómicas. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 454 km/h, acelerando la maniobra 0-300 km/h… ¡en apenas 11.9 segundos!



-La flota de vehículos eléctricos de la Alianza Renault-Nissan para la Conferencia sobre el Cambio Climático de París (“COP21”) transportó a más de 8.000 delegados, medios y negociadores, recorriendo más de 175.000 kilómetros sin emisión alguna de CO2. Esto significó un ahorro de 182 barriles de petróleo.



-El gigante British Broadcasting Company (BBC) de Londres, confirmó las especulaciones que publicaban medios locales en las últimas semanas al anunciar el cese de su contrato con la empresa Formula One Management (FOM) por la señal de las carreras Fórmula 1. Los resultados económicos adversos obligaron a la cadena británica a hacer severos recortes presupuestarios, en torno a los 200 millones de dólares, de los cuales 20% corresponden a la división de deportes.