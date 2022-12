Mónaco despide al técnico Leonardo Jardim

El entrenador portugués del Mónaco, Leonardo Jardim, rival del Atlético de Madrid en Liga de Campeones,mientras el exfutbolista francés Thierry Henry aparece como favorito para sustituirle.El Mónaco hizo oficial en un comunicado colgado en su web el despido del hombre queEl técnico de 44 años, que condujo al equipo al triunfo en el campeonato de liga en su tercera temporada en 2017,Con la derrota el pasado domingo contra el Rennes,

el club del Principado encadenó cuatro consecutivas y su única victoria del año data del pasado 11 de agosto, contra el Nantes.

En ese contexto, el equipo que fue subcampeón la pasada campaña por detrás del París Saint-Germain,Tampoco le van mejor las cosas en la Liga de Campeones, donde ha sumado dos derrotas en las dos primeras jornadas del grupo,Las estrellas del equipo no han despertado en la temporada y la paciencia del propietario ruso de la entidad,El técnico luso parecía consolidado en el banquillo donde contaba con el apoyo incondicional del vicepresidente del club y hombre de confianza del propietario, Vadim Vasilyev,que en los últimos años se dedicaba a fichar a jóvenes promesas y venderlas tras obtener una importante plusvalía."Estoy agradecido y orgulloso de haber entrenado al Mónaco. Siempre he dado lo mejor y he trabajado con pasión.dijo el técnico, citado en el comunicado de hoy.Vasilyev, por su parte, señaló que Jardim "se ha consolidado como una referencia en Europa" y dejade la entidad.El subcampeón francés de la temporada pasada ha hecho de Henry, que jugó en el Principado entre 1993 y 1999,El excampeón del mundo de 1998, actual "número dos" del seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, supondría un cambio en la política del Mónaco,El diario publicó una entrevista con Martínez en la que el seleccionador asegura que Henry