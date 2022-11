Muertes de defensores de DDHH no pueden pasar en silencio: De La Calle

"Después de casi 7 millones de víctimas, esto es una realidad y tenemos que ser capaces de doblar la página. Recientemente ha habido muertes de defensores humanos y esto es un hecho extraordinariamente grave. Esto no puede pasar en silencio, tenemos que actuar como sociedad. Un defensor merece la protección del Gobierno, de la sociedad y queremos hacer un llamado en ese sentido. El propio Gobierno ha trabajado para reforzar lo que ya se ha hecho en el terreno de la defensa de los derechos humanos. Hoy 9 de abril, pensemos en las víctimas", dijo Humberto de la Calle.



Enseguida, el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, insistió en que los acuerdos del pasado 15 de diciembre en La Habana sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no sólo busca reconocer sus derechos sino también, que ningún colombiano vuelva a sufrir por cuenta del conflicto.



"Tenemos que asegurarnos de que las víctimas se sientan satisfechas. Que dentro de 1 ó 2 años ellas sientan y piensen que su situación es mejor, de que la repuesta a la garantía de sus derechos es mucho más profunda, y amplia gracias a los acuerdos de La Habana. Esta paz es una paz para las víctimas y hemos dicho desde el primer día que ellas están en el centro de los acuerdos", dijo Jaramillo.



Escuche en este audio más información sobre:



El presidente Juan Manuel Santos se encuentra en Chaparral en el departamento de Tolima en donde firmará el compromiso nacional por la paz.



-En Bucaramanga cientos de personas marchan para conmemorar este día.



-Un total de 600 mil víctimas tiene Medellín por cuenta del conflicto. El desplazamiento forzado corresponde al 80 por ciento de esta cifra, las comunas más afectadas son la Comuna 13, Castilla y Popular.



-El Alcalde de Cali dice que la solución para alivianar las problemáticas que enfrentan las víctimas de la ciudad es incluirlas en los programas de Gobierno.



-Con una marcha en la que acudieron alrededor de 600 personas arrancaron actos de conmemoración del día de las víctimas en el Atlántico.



-En el Huila las más de 190 mil víctimas del conflicto armado afectadas, en su gran mayoría por las Farc, indicaron que a las mesas de diálogo en un 60 por ciento han acudido personas que no son víctimas de sufrimiento de pobreza y de hechos de violencia por parte de este grupo al margen de la ley.



-En Caldas se conmemora el día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas en 11 municipios, donde se concentró la violencia por décadas y que dejó miles de muertos, destrucción y desplazamiento.



-En Armenia las víctimas de la violencia residentes en el Quindío también conmemoran su día nacional.



-Las víctimas en el departamento de La Guajira se dieron cita en el corregimiento de Matitas, jurisdicción de Riohacha, para participar en las actividades conmemorativas, organizadas por el gobierno distrital y departamental.



-Marcha por solidaridad y dignificación de víctimas en Cúcuta no tuvo buena participación por parte de esta población.



-Se entregó hoy el nuevo balance de casos de Zika en el País, hasta el momento se reportan más de 64 mil personas afectadas por este enfermedad.



-A menos de 24 horas para las elecciones generales en Perú todo es incertidumbre acerca de quién podría ser el próximo presidente del vecino país. En las últimas horas efectivas del Ejército que tenían a su cargo la seguridad de algunos puestos de votación fueron emboscados.