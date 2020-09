¡Nació el pequeño Tigre! Falcao compartió el nombre y la primera foto de su hijo

View this post on Instagram

Agradecemos a Dios por la llegada de Jedidiah Falcao. Nuestro bebé ha nacido en Estambul a las 10:58 de la mañana. Lore las niñas y yo estamos muy felices por su nacimiento. Jedidiah es un nombre que significa amado por el Señor. La vida se abre paso en medio de todas las dificultades que podemos pasar y siempre en todo podemos ver la mano de Dios actuando. Agradezco al doctor Serkan Oral @drserkanoral por los cuidados médicos. ////// We pray God for the life of Jedidiah Falcao. Our baby was born in Istanbul at 10:58 a.m. We are blessed for the new member of the family. Jedidiah means loved by God. Life flourishes during difficult times. In every bad time, we see the hand of God work in everything. Thank you doctor Serkan Oral for your help.