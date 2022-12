Nairo dice sentirse feliz por aprender muy rápido de la estrategia de Contador

El colombiano Nairo Quintana, líder de la Vuelta a España 2016, se mostró muy contento de estar "aprendiendo muy rápido" de la capacidad para la estrategia de Alberto Contador, al que siguió en un ataque nada más arrancar la etapa de Formigal que fructificó y le dejó la carrera casi ganada antes de la última semana.

Publicidad

"He venido aprendiendo muy rápido de momentos y estrategias de corredores veteranos que siguen como Alberto y también de otros que ya no están en el pelotón como Purito (Rodríguez). En 2012 estuve involucrado en la etapa en la que Alberto le ganó la Vuelta a Purito (en Fuente De) y me dije que si quiero ser alguien en el mundo del ciclismo tengo que cuidar a Alberto si es mi rival", dijo, apuntando que también "(Chris) Froome es un corredor muy hábil.

Quintana asumió que "se esperaba mucho" de él en el Tour de Francia, pero que no lo pudo hacer mejor -fue tercero- "por las molestias que tenía en el cuerpo" y aseguró que llegó "a la Vuelta muy motivado". "Sigo creciendo y eso quiere decir que en el futuro me esperan muchas cosas buenas", añadió.