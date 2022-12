Napoli no baja los brazos en sus deseos por James y hasta le habría propuesto sueldo

El Napoli no se rinde en sus aspiraciones por fichar a James Rodríguez y a mediados de agosto lanzaría una nueva y definitiva oferta por el colombiano, según señaló el diario As.

De acuerdo con la publicación, el cuadro italiano estaría dispuesto a pagar 35 millones de euros por el ‘10’ colombiano, “buscando una cesión con opción a compra”.

Incluso, asegura el medio español, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tendría un acuerdo con Jorge Mendes, representante de James, para fijar el sueldo del colombiano en 6.5 millones de euros anuales.

“De Laurentiis tiene una estrategia clarísima: esperar. Sabe que Zidane no cuenta con el jugador, que el Madrid preferiría no reforzar al Atlético y tiene un acuerdo con Mendes para el sueldo (6,5 millones netos) y los derechos de imagen del ex del Bayern”, resaltó el medio.

Por ahora, la novela de James continúa, mientras el colombiano se sigue entrenando con Real Madrid, a la espera de poder definir muy pronto su futuro deportivo.