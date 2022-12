Necesitamos refuerzos en todas las líneas: Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo fue presentado como el técnico oficial de Millonarios para la presente temporada tras la inesperada salida de Diego Cocca.



El argentino estuvo acompañado por Enrique Camacho, presidente del cuadro albiazul, y Antonio Carraca, quien actualmente es el director deportivo de la institución.



Russo tuvo su primer contacto oficial con la prensa y aseguró que buscarán reforzar todas las líneas del cuadro ‘embajador’ de cara a los compromisos que tendrá que afrontar en el campo local e internacional.



"No es ético dar nombres, sí estamos buscando en las tres líneas, eso es indudable, más de ahí uno no debe decir, pero principalmente porque no tengo el contacto con los jugadores", dijo Russo desde el hotel Bogotá Plaza.



El argentino señaló que estará con Millonarios por un año y aprovechó para descartar cualquier contacto con Mariano Pavone, jugador que no es ajeno a sus preferencias.



A su turno, Camacho confirmó la salida de Rafael Robayo quien manifestó a las directivas que tiene ofertas en el fútbol internacional. También señaló que Maxi Núñez seguirá en la institución y que Andrés ‘Manga’ Escobar aún está analizando la propuesta.