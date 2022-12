Ningún casco en Colombia es seguro para motociclistas, según Cesvi

técnica y agregó que de los 36 modelos de cascos más vendidos en el país ninguno cumplió con las siete pruebas que se les realizaron.

Para comprobar las bondades y puntos débiles de los cascos que se comercializan en el territorio nacional, en el Laboratorio de cascos de la compañía se realizaron las siguientes pruebas:

1. De solvente:

El propósito es conocer la capacidad de la pintura del casco a ser removida por un solvente. El 97,2% de las referencias evaluadas aprobaron la prueba.

2. Absorción de energía.

La finalidad es conocer la capacidad de un casco de absolver energía en un choque. El 63,8% de las referencias no aprobó este ensayo. Es más, el 29% de las referencias no aprobó ninguno de los 6 impactos. Se hacen dos impactos en cada una de las tres zonas del casco. El 97,7% de los cascos pasó el primer impacto en la zona A, zona posterior del casco. El 62% de los cascos pasó los dos impactos. El 58,8% de los cascos aprobaron el primer impacto en la zona B, zona lateral. El 54% aprobó ambos impactos. La zona C, frontal, fue la zona de menor desempeño de los cascos: apenas el 45,8% de los cascos pasó el primer impacto. El 44% de los cascos aprobó los dos impactos.

3. Penetración.

El objetivo de este ensayo es medir la capacidad del casco de proteger al usuario de la penetración de objetos duros. El 69,4% de las referencias estudiadas no aprobaron este ensayo. El 54% de los cascos sometidos al ensayo no pasaron ninguno de los dos impactos. El 6% de los cascos aprobó el primer impacto y falló en el segundo y sólo 87 ejemplares (de 216) pasaron los dos impactos.

4. Protector de barbilla.

Busca conocer el nivel de protección a la barbilla de un casco. No aplica para los cascos abiertos. El 77,8% de las referencias estudiadas no aprobó. En este ensayo el casco recibe un golpe en la zona de barbilla y se analizan tres criterios. El primero es la aceleración que deja pasar a quien lo usa, que es un criterio totalmente cuantitativo. El 66% de los cascos evaluados pasaron este criterio.

El segundo criterio es la deformación del casco. La norma colombiana no incluye criterios cuantitativos sino que este criterio se evalúa con el criterio cualitativo del evaluador. El 42% de los cascos pasaron este criterio. Cabe anotar que es deseable que los materiales se deformen e incluso que se rompan al recibir el impacto pues esta es el mecanismo que tienen los materiales para disipar la energía de un golpe y evitar que ésta lesione a quien lleva el casco. El tercer criterio es el estado del relleno del casco con posterioridad al impacto. El 63% de los cascos pasaron este criterio, que, de acuerdo con la norma, también se evalúa con criterios cualitativos del evaluador.

5. Efectividad (roll off).

El objeto es medir la capacidad del casco de mantenerse en el lugar apropiado, y sobre la cabeza, cuando hay un choque. El 75% de las referencias no aprobó este ensayo.

6. Resistencia del sistema de retención.

Mide la capacidad del casco de resistir la fuerza generada por el choque y mantenerse en la cabeza del motociclista. Mide la resistencia de elementos como los broches o cierres, el ajuste de las correas al casco mismo. El 97,2% de las referencias no aprobaron este ensayo. El 77,3% de los cascos no aprobaron el primer ensayo.

7. Protector del visor.

La prueba no está incluida dentro del Reglamento Técnico colombiano. Se realizó considerando la importancia del visor en la protección de la cara, única parte de la cabeza no protegida por el resto del casco. Los resultados confirman la necesidad de contar con visores de mejor calidad: el 36,1% de las referencias estudiadas no aprobaron este ensayo.

Con información de www.cesvicolombia.com .