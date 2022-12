No echo de menos a nadie: Ramos sobre la salida de James, Pepe y Morata

En diálogo con el programa El Larguero de la Cadena Ser de España, Sergio Ramos aseguró que no echa de menos las ausencias del Real Madrid en esta temporada. Esto luego de las declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien manifestó que el equipo era más fuerte cuando estaba James, Morata y Pepe.

"No estoy de acuerdo con Cristiano con que la plantilla es menos fuerte, me parece una opinión ventajista, nadie pensó eso cuando ganamos las Supercopas, yo no echo de menos a nadie. Hemos ganado todo con los jugadores que tenemos. La plantilla ha cambiado, pero unos jugadores aportan unas cosas y otros otras", enfatizó en la entrevista.

Real Madrid actualmente se encuentra en la tercera casilla de la liga de España a 8 puntos de distancia del Barcelona, y ya algunos manifiestan que el equipo atraviesa una crisis de resultados.