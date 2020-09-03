En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Sergio Ramos

Sergio Ramos

  • Sergio Ramos.jpg
    Sergio Ramos //
    Foto: suministrada
    Fútbol

    Leyenda del fútbol, campeón del mundo, incursiona en el mundo de la música

    Esta primera canción del futbolista le da la bienvenida a una nueva etapa en su vida, pensando, además, en su pronto retiro de las canchas.

  • Sergio Ramos y Monterrey en el Mundial de Clubes.jpg
    Sergio Ramos y Monterrey en el Mundial de Clubes //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Con gol de Sergio Ramos, Monterrey empató con el Inter de Milán en el Mundial de Clubes

    La paridad entre mexicanos e italianos dejó al argentino River Plate al frente de las posiciones del grupo E, con 3 puntos, tras imponerse este martes a los japoneses Urawa Red Diamonds por 3-1.

  • Piqué, Casillas, euros y signos de interrogación.jpg
    Piqué, Casillas, euros y signos de interrogación //
    Fotos: AFP y Pexels.
    Fútbol

    Ni Piqué ni Casillas, este es el futbolista más rico de España, según Forbes

    Pese al impresionante recorrido de ambos deportistas y contar con una amplia fortuna, no es la más alta de un futbolista español, sino que uno de sus excompañeros los superan.

  • James Rodríguez se reencontrará con excompañero del Real Madrid en liga de México
    James Rodríguez se reencontrará con excompañero del Real Madrid en México
    Fotos: AFP
    Fútbol

    James Rodríguez se reencontrará con excompañero del Real Madrid en liga de México

    Aunque ambos levantaron títulos de liga e, incluso, de la Champions League, ahora serán rivales.

  • Sergio Ramos
    Sergio Ramos
    Foto: AFP
    Fútbol

    Sergio Ramos no se olvida del Real Madrid: "Le tengo mucho respeto; si marco, no lo celebraría"

    El defensa español Sergio Ramos valoró su regreso al estadio Santiago Bernabéu defendiendo los colores de su actual club, el Sevilla, tras 16 años en el Real Madrid, admitiendo que tendrá un sentimiento especial.

  • Sergio Ramos anotó gol con el Sevilla
    Sergio Ramos anotó gol con el Sevilla
    Foto: AFP
    Fútbol

    Sergio Ramos quedó en la historia de la Champions: marcó el gol 10.000

    Una partido agridulce para Sergio Ramos, pues volvió a anotar con el Sevilla después de 18 años, pero su equipo perdió la opción de avanzar a octavos de la Champions.

  • Shakira y Sergio Ramos
    Foto: AFP
    Sociedad

    Abogado de Shakira: “Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos le habría costado menos dinero”

    Shakira pagará millones de euros. La barranquillera le pone cara a las diferentes acusaciones que ha recibido y que ha tenido que saldar por medio de millonarias multas.

  • Shakira
    Shakira
    Foto: Instagram @sergioramos @shakira
    Entretenimiento

    Shakira y Sergio Ramos: la foto por la que recuerdan pasado madridista de la colombiana

    La cantante colombiana tiene muchas pasiones y una de ellas es el fútbol, razón por la cual estuvo presente en la inauguración y clausura de tres mundiales. Shakira posó frente a un ex Real Madrid y dejó a más de uno con la boca abierta.

  • Sergio Ramos
    Sergio Ramos
    Foto: AFP
    Mundo

    Robaron en casa de Sergio Ramos en Sevilla; sus cuatro hijos lo vieron todo

    Los ladrones se llevaron de la casa de Sergio Ramos prendas y complementos de lujo, así como dinero en efectivo.

  • Sergio Ramos - Sevilla.jpg
    Sergio Ramos - Sevilla //
    Foto: X @SevillaFC
    Fútbol

    Sergio Ramos regresa al Sevilla, club que lo vio debutar como profesional

    Luego de una exitosa historia con el Real Madrid y el PSG, Sergio Ramos vuelve a casa en donde podría ser el cierre de su carrera como futbolista profesional.

CARGAR MÁS

Publicidad