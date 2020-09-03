Blu Radio Sergio Ramos
Sergio Ramos
-
Leyenda del fútbol, campeón del mundo, incursiona en el mundo de la música
Esta primera canción del futbolista le da la bienvenida a una nueva etapa en su vida, pensando, además, en su pronto retiro de las canchas.
-
Con gol de Sergio Ramos, Monterrey empató con el Inter de Milán en el Mundial de Clubes
La paridad entre mexicanos e italianos dejó al argentino River Plate al frente de las posiciones del grupo E, con 3 puntos, tras imponerse este martes a los japoneses Urawa Red Diamonds por 3-1.
-
Ni Piqué ni Casillas, este es el futbolista más rico de España, según Forbes
Pese al impresionante recorrido de ambos deportistas y contar con una amplia fortuna, no es la más alta de un futbolista español, sino que uno de sus excompañeros los superan.
-
James Rodríguez se reencontrará con excompañero del Real Madrid en liga de México
Aunque ambos levantaron títulos de liga e, incluso, de la Champions League, ahora serán rivales.
-
Sergio Ramos no se olvida del Real Madrid: "Le tengo mucho respeto; si marco, no lo celebraría"
El defensa español Sergio Ramos valoró su regreso al estadio Santiago Bernabéu defendiendo los colores de su actual club, el Sevilla, tras 16 años en el Real Madrid, admitiendo que tendrá un sentimiento especial.
-
Sergio Ramos quedó en la historia de la Champions: marcó el gol 10.000
Una partido agridulce para Sergio Ramos, pues volvió a anotar con el Sevilla después de 18 años, pero su equipo perdió la opción de avanzar a octavos de la Champions.
-
Abogado de Shakira: “Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos le habría costado menos dinero”
Shakira pagará millones de euros. La barranquillera le pone cara a las diferentes acusaciones que ha recibido y que ha tenido que saldar por medio de millonarias multas.
-
Shakira y Sergio Ramos: la foto por la que recuerdan pasado madridista de la colombiana
La cantante colombiana tiene muchas pasiones y una de ellas es el fútbol, razón por la cual estuvo presente en la inauguración y clausura de tres mundiales. Shakira posó frente a un ex Real Madrid y dejó a más de uno con la boca abierta.
-
Robaron en casa de Sergio Ramos en Sevilla; sus cuatro hijos lo vieron todo
Los ladrones se llevaron de la casa de Sergio Ramos prendas y complementos de lujo, así como dinero en efectivo.
-
Sergio Ramos regresa al Sevilla, club que lo vio debutar como profesional
Luego de una exitosa historia con el Real Madrid y el PSG, Sergio Ramos vuelve a casa en donde podría ser el cierre de su carrera como futbolista profesional.