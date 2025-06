Con gol de Sergio Ramos, Monterrey empató con el Inter de Milán en el Mundial de Clubes

Con goles del español Sergio Ramos y del argentino Lautaro Martínez, Monterrey y el Inter de Milán firmaron este martes un empate 1-1 en partido del grupo E del Mundial de Clubes de la FIFA que se jugó en Pasadena (California).

Monterrey sacó las garras ante un exigente Inter que dominó el partido pese a que los rayados se adelantaron en el marcador con un cabezazo a los 25 minutos del capitán Sergio Ramos, pero luego Lautaro Martínez puso todo en orden con su gol a los 42.

Los hombres de Domènec Torrent dieron la talla en un ajustado duelo que se disputó en el estadio Rose Bowl de Pasadena (EE.UU.), al que los italianos acudían con ganas de dejar huella en la competición para resarcirse de la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el PSG.

Tanto a los mexicanos como al equipo de Cristian Chivu les costó entrar en calor en los primeros 15 minutos, en los que dominó la pelota el Inter, aunque con cierta timidez para acercarse a la portería.

Nelson Deossa y Lautaro Martínez // Foto: AFP

Un envalentonado Monterrey se mostró a la altura de lo que exigía un partido de este nivel. No tardaron en florecer los frutos de los rayados en el marcador: Ramos tiró de carrete y marcó el primer gol del encuentro en el minuto 25 con un cabezazo tras un córner de Óliver Torres.

Los italianos, por momentos, no pudieron con el astillero de los de Monterrey, que se cerraron en las filas de arriba para cortar las carreras del argentino Lautaro Martínez y evitar el contragolpe.

El Monterrey logró poner sobre las cuerdas a los de Chivu, aunque tras un golpe de efecto, las filas italianas lograron espabilar y sacar su mejor arsenal.

Pese a que crearon ocasiones de gol bastante claras, el reflejo de sus actos no surtió efecto hasta el minuto 42, cuando el argentino Lautaro Martínez supo aprovechar un remate en una jugada a balón parado.

Monterrey vs. Inter de Milán // Foto: AFP

A una primera parte bastante igualada, le siguió un segundo tiempo que se presentó en positivo para los italianos, que aplacaron al rival, obligando a los rayados a encerrarse en banda para proteger la portería.

Entre las pocas salidas que pudo arañar el cuadro mexicano ante el nuevo escenario planteado por los del Inter, en el minuto 65 un disparo a bocajarro de Germán Berterame acabó en manos de Sommer.

Los cambios de Chivu le aportaron frescura al equipo, que logró mantener el partido bajo su control y generar peligro entre los de Monterrey.

La paridad entre ambos dejó al argentino River Plate al frente de las posiciones del grupo E, con 3 puntos, tras imponerse este martes a los japoneses Urawa Red Diamonds por 3-1.

El próximo sábado, en la segunda jornada del grupo E, el Inter se medirá con el Urawa Red Diamonds y el River Plate lo hará ante el Monterrey.