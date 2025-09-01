Leyenda del fútbol, campeón del mundo, incursiona en el mundo de la música

A sus 39 años, Sergio Ramos entendió que pronto llega el momento de dejar de lado las canchas que construyeron una leyenda que el mundo del fútbol no podrá olvidar tan fácil. Por eso, ‘Cibeles’, su primera canción, fue la propuesta que le entregó a sus seguidores en donde les resume cómo llegó hasta dónde está.

“Hace 20 años empezó un sueño que cambió mi vida para siempre. El fútbol me enseñó a luchar, la música me recuerda quién soy. Esta canción es mi manera de dar gracias y de seguir escribiendo mi historia”, dijo el defenso que llegó a ser el capitán del Real Madrid y la selección de España.

Pero si bien esta canción confirma su sueño, no ha sido el primer sencillo y a lo largo de su vida sacó varios, pero sin ningún objetivo comercial; no obstante, ahora sí pone sobre la mesa su objetivo de ser artista y ‘Cibeles’ confirmó este momento de su vida.

Sergio Ramos en México // Foto: AFP

El tema, un homenaje sincero al club de su vida, a la afición y a los recuerdos que marcaron su carrera. Con referencias directas a la Fuente de Cibeles, símbolo indiscutible de las celebraciones madridistas, la canción se convierte en un recorrido sonoro por su etapa en el Real Madrid, impregnado de nostalgia y emoción.

Además, el tema contó con participación colombiana al trabajar de lado de Ovy On The Drums, el famoso productor que le ha dado voz a artistas como Karol G, Beéle, Blessd, Paulo Londra, entre otros, bajo el sello de Rima, misma casa de Bad Bunny, Eladio Carrión y Mora.

El lanzamiento de este sencillo no es casualidad: coincide con el 20º aniversario del fichaje de Sergio Ramos por el Real Madrid (31 de agosto de 2005), convirtiéndolo en un gesto simbólico y cargado de memoria.

Él es Sergio Ramos, una leyenda mundial

Nació el 30 de marzo de 1986 y cuando llegó a las inferiores del Sevilla nunca imaginó el legado que iba a escribir. Debutó el 2003 con el conjunto sevillano y llamó la atención del Real Madrid, que, con apenas 19 años, se encontró con un vestuario con leyenda como Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Raúl González, David Beckham o Ronaldo Nazário.

Pero superó cualquier expectativa y su historia en el cuadro ‘merengue’ fue un éxito rotundo y con el paso de los años no solo se hizo titular, sino, incluso, capitán bajo el mando de técnicos como Carlo Ancelotti, Zidane, entre otros.

Campeón de la Eurocopa (2) y el Mundial con España (1), además de tener en su historial 29 títulos como profesional, en los cuales ha destacado la Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, entre otros.