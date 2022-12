No entiendo cómo se quedó de bajada: duras palabras de Valverde contra Nairo

"Lo que no entiendo como (Quintana) se ha quedado siendo para abajo. Yo he hecho todo lo que he podido, la rueda que había que seguir era la de Froome", afirmó el tercero de la pasada edición.



Valverde, que reiteró que el jefe de filas del Movistar es Quintana, afirmó que atacó en el tramo final del ascenso a Peyresourde como le indicó el equipo y que luego, por la fatiga de esa aceleración, se quedó algo rezagado.



"Nairo estaba con Froome, ahí no lo he visto. Solo he visto cuando hemos coronado que iba solo Froome, cuando hemos pasado la primera curva me he tirado con todo lo que podía hasta meta. Pero Froome ha ganado muy bien y hay que darle la enhorabuena", aseguró.



Valverde reprochó al resto de los componentes del grupo que no colaboraran en la caza de Froome.



"Se han puesto a colaborar cuando era tarde. Todos quieren ganar el Tour pero siempre tiramos los mismos", dijo.



Pese a los 23 segundos perdidos por Quintana con respecto a Froome, 13 en la meta más los 10 de la bonificación, Valverde estimó que "queda muchísimo Tour" para recuperar.