"No hablo de mi edad": Comesaña no quiere hablar de su tutela contra Duque

El entrenador del Junior de Barranquilla no dio palabra alguna sobre la tutela que interpuso contra el presidente de la República, Iván Duque, alegando su derecho al trabajo, pues por su edad hace parte de la población vulnerable ante el COVID-19, según el Gobierno Nacional.

“De ese tema no hablo más: ni de la edad, ni de la pandemia, ni de nada. Esos temas los hablan con mi asesor jurídico”, afirmó.

Vea aquí: Los tres sistemas de torneo que estudia Dimayor para regreso del fútbol colombiano

Por otro lado, se mostró optimista con el regreso del fútbol colombiano implementando los protocolos de bioseguridad para los deportistas y cuerpo técnico.

“Tengo entendido que el 8 de junio es la fecha, pero ahora vienen los protocolos que definieron y que ya tienen los clubes. Que cada equipo afronte sus instalaciones y prepare todo para que se pueda controlar todo y se haga la tarea como está prevista”, dijo.

Sobre su actualidad y la de los jugadores del Junior, aseguró que el tiempo de espera les “vino bien” para retornar en un buen nivel.

“Me siento bien, creo que nos refrescamos, nos vino bien, no tanto tiempo, pero nos sentó bien. Las cosas que no fueron como las queríamos las aceptamos y ahora pensar en un retorno que nos permita llegar en buen nivel para llegar a las finales”, comentó.

