No hay que subestimar a equipos de Asia; Kashima sacó a Nacional: Carmelo Valencia

Carmelo ‘Tutunendo’ Valencia, delantero y goleador de La Equidad, pasó por El Camerino de BLU Radio para hablar de lo que ha sido su carrera deportiva en países como Colombia, Argentina y China.

Sus inicios

Valencia, ligeramente conmocionado, trajo a su memoria sus inicios en el fútbol, cuando tuvo que dejar su siempre querido departamento chocoano para buscar alternativas en tierras antioqueñas.

“Cuando llegué a Medellín tenía 15 años. Me vine del Chocó a pasar las vacaciones de Semana Santa porque tenía que pagar 12 mil pesos de la mensualidad de mi colegio y mi papá no los tenía. Realmente yo estaba era buscando trabajo para quedarme allí”, recordó.

Mencionó que desde allí comenzó a jugar microfútbol con los “paisitas” de la cuadra, siempre tocando las puertas de los equipos antioqueños, hasta que Nacional lo fichó en enero de 2003 y a mitad de año Juan José Peláez, estratega del cuadro ‘verdolaga’ en ese entonces, lo puso a debutar.

“Lo digo abiertamente: soy hincha de Nacional, fue el equipo que me dio la oportunidad y siempre seguí desde pequeño. Para mí debutar en Nacional fue un sueño, no era fácil hacerlo porque había una norma que decía que a un sub 20 lo tenían que meter, pero lo sacaban a los 5 minutos”, mencionó.

“Yo llegué a Nacional y debuté como norma, como sub 20, pero llegó un momento en el que me iba tan bien que ya era titular al lado de ‘Champeta’ Velásquez, Edixon Perea y Jorge Agudelo”, apuntó.

Amistosos de la Selección en Asia

‘Tutunendo’, como es conocido en el mundo del fútbol por su lugar de nacimiento, señaló que es una buena oportunidad para la Selección para seguir con el ritmo competitivo.

“Los amistosos pueden servir porque igual en el Mundial a la Selección le pueden tocar equipos asiáticos, no lo sabemos”, precisó el atacante colombiano.

Asimismo, recordó que los equipos asiáticos son muy fuertes físicamente y, por eso, mencionó, sería una buena prueba de fuego para muchos jugadores del combinado nacional.

“Me gusta más Corea que China, pero creo que ambas selecciones van a competir y no van a dar nada por perdido”, añadió.

Valencia recordó el partido entre Kashima y Nacional, que terminó 3-0 a favor de los asiáticos y terminó sacando a los colombianos del Mundial de Clubes, por lo que dijo que no se puede subestimar a estos equipos.

“Creo que no debemos seguir subestimando y menospreciando las ligas, entre comillas, menores porque seguro van a dar todo para ganarnos”, sentenció.

El atacante chocoano también dio su opinión sobre la fecha en la que debe terminar la Liga Águila y señaló que hay que reorganizar el calendario para que se cumplan los tiempos establecidos.

“Tenemos que unirnos todos porque la cosa no es mirar quien es más fuerte y quien más débil, debe haber un acuerdo y que todos quedemos felices”, finalizó.

