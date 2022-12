“No me rindo, no me pliego”: J.J. Rendón tras solicitud de orden de captura

hizo el Gobierno de su país a la Interpol.

“No me rindo, no me pliego, no me vendo. Si el ataque del Ilegítimo @NicolasMaduro es el precio x la causa Venezuela. Bienvenidos los ataques!”, escribió en @JJRendon.

“Me atribuyen compra de 35 aviones de guerra, cortarle el pelo a las mujeres, acaparar dólares y comida, ser de la CÍA, etc. una más, nada nuevo!”, agregó.

En otras noticias:

-Desde el pasado jueves está desaparecido el prestamista Jeffrey Garizabal, quien salió a cobrar un dinero en Barranquilla. Sus familiares se declaran angustiados.

-Según estadísticas de la Gobernación de Caldas, en el 2013 se registran en este departamento, 16 casos de trata de personas. El gobierno nacional junto a las Naciones Unidas desarrolló en Manizales una jornada de sensibilización contra este flagelo.

-En noticias internacionales avanzan las elecciones en Chile. El presidente Sebastián Piñera sufragó en la ciudad de Santiago y se comprometió a trabajar de manera leal en el traspaso de poderes con la persona que salga elegida para sucederle en su cargo a partir del 11 de marzo del próximo año, aunque se rehusó a expresar su opinión acerca de si será necesario o no acudir a una segunda vuelta el próximo 15 de diciembre.

-Continúa el plantón de decenas de mujeres que en minifalda protestan contra las declaraciones de Andrés Jaramillo, propietario de Andrés Carne de Res, referentes a un presunto caso de violación ocurrido en el parqueadero de uno de sus restaurantes. Respeto y la no justificación de la violencia sexual es lo que piden las manifestantes.

-A través de su cuenta oficial en Twitter, el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro aseguró que a partir del primero de enero próximo ya no habrá un solo vehículo de tracción animal, popularmente conocido como zorras, circulando en la capital.

-15.315 kilos pesa el pastel de frutas más grande del mundo que fue elaborado hoy en Nicaragua por decenas de pasteleros. La pieza que mide 503 metros de longitud fue reconocida como el más grande de su tipo y entró a los Records Guinness.