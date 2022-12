No pensamos en cosas desleales: periodista chileno sobre Perú vs. Colombia

Leopoldo Iturra, director del Diario AS de Chile, se refirió en Blog Deportivo a la definición de la jornada de Eliminatoria que dejó fuera del Mundial al seleccionado austral.

“Hay componentes que bien podrían ser para una novela de García Márquez, la acusación que hace Chile ante la FIFA termina perjudicándolo y dejándolo afuera del Mundial porque le da un punto más a Perú”, dijo.

Iturra no cree que haya habido algún tipo de arreglo en el juego disputado entre Perú y Colombia en el estadio Nacional de Lima.

“No estamos pensando en cosas desleales ni deshonestas, pero si me llama mucho la atención, son cosas que no ocurren en ninguna parte del mundo y que esta vez perjudicaron a Chile”, sostuvo.

En esa misma línea, manifestó que le sorprendió el error de Ospina en el tiro libre de Paolo Guerrero, que terminó en la anotación del empate para Perú.

“Ese gol de David Ospina, ni un portero amateur se equivoca en una jugada así, todavía no lo logramos comprender”, afirmó.

Chile perdió la posibilidad de clasificar a su tercer Mundial consecutivo con los resultados que se registraron en la última jornada de Eliminatoria.