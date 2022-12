No queda otra que seguir luchando, no podemos bajar los brazos: Falcao

Radamel Falcao García dejó ver su tristeza por la eliminación de Colombia ante Chile en definición desde los penaltis en los cuartos de final de la Copa América.

“No queda otra que seguir luchando, es el único camino, no podemos bajar los brazos, hay una generación de jugadores que se está afianzando, creciendo y no podemos rendirnos”, aseguró.

Elogió a Chile, pues para el ‘Tigre’ la estrategia fue muy bien desarrollada y le impidió a Colombia desplegar su juego.

“Chile lo planteó bien pudo detener el circuito de juego de Colombia y no generamos las situaciones que necesitábamos para ganar el partido”, añadió.

Entretanto, James Rodríguez también habló en la misma línea y defendió la labor del técnico portugués Carlos Queiroz hasta el momento.

“El fútbol no es algo justo. Miren lo que es el fútbol, Argentina estaba casi muerto, pero ahora está se semifinales (…) Queiroz está haciendo cosas buenas y somos un grupo joven. Cuando son cuartos o semis se debe tener suerte”, comentó.

Escuche la noticia completa en el audio adjunto:

