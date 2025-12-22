En vivo
Blu Radio / Regiones / Santanderes / Refuerzan seguridad en Bucaramanga con la llegada de 80 nuevos policías

Refuerzan seguridad en Bucaramanga con la llegada de 80 nuevos policías

Con apoyo del GOES, 80 policías refuerzan la seguridad en el sector bancario y las zonas comerciales de Bucaramanga durante las festividades de fin de año.

