No se sabe qué es más conmovedor: si el mensaje o el video de despedida de James

El mensaje, en texto, fue acompañado con un -igualmente conmovedor- video en el que muestra algunas de sus mejores jugadas con la camiseta del equipo merengue.

Publicidad

Queridos madridistas me embarga la gratitud, 3 años maravillosos vistiendo con orgullo esta camiseta. Llevo en el corazón su cariño. Éxitos. pic.twitter.com/vD5byXisIz — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) July 11, 2017



“Queridos madridistas, me embarga la gratitud. 3 años maravillosos vistiendo con orgullo esta camiseta. Llevo en el corazón su cariño. Éxitos”, escribió James en la red social.



El mensaje también lo envió en Instagram más ampliado.



“Queridos madridistas solo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pase, fueron tres años maravillosos, me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre vestí con mucho orgullo, solo me resta decir gracias por todo el cariño, me llevó conmigo las mejores experiencias, gracias por todo! éxitos siempre”, dice el mensaje completo.



Publicidad