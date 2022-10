No vamos a actuar en contra de la legalidad: Santa Fe sobre sueldos de jugadores

Un trino de Independiente Santa Fe sobre si el equipo debe o no bajarle el sueldo a los jugadores ha causado revuelo en las últimas horas, pues muchos aficionados criticaron la manera en que la institución está manejando la complicada situación que viven los equipos colombianos por el coronavirus.

Luego que el club se sometiera a la ley de insolvencia empresarial (Ley 1116 de 2016), la economía del equipo atraviesa por una emergencia que, sumado con el parón deportivo por el coronavirus, causa problemas en cuanto al tema de salarios, en este caso, por lo que la junta directiva del equipo le propondrá a los jugadores del ‘Cardenal’ que se reduzcan los salarios de acuerdo.

“La situación es muy grave. Uno debe mirar siempre en conjunto la situación de cualquier empresa, no solo la parte económica, sino también lo que quieren los hinchas”, explicó el presidente Eduardo Méndez en entrevista con Blog Deportivo, sobre la polémica encuesta que se publicó en las redes sociales del equipo.

“Para mí es satisfactorio saber que la hinchada está también preocupada por las finanzas de la institución. Que el mantenimiento de un club les preocupa. Lo que me lleva a pensar que no quieren a Santa Fe para un semestre sino para toda la vida. Nos llevan a tomar decisiones que velen por el futuro de la institución”, añadió.

Entre tanto, Méndez fue enfático en que el club no tomará decisiones bajo ninguna medida que no vaya en línea con la legalidad y con lo que el Gobierno Nacional permita.

“Este problema mundial nos está llevando a pensar en que la situación va a ser más complicada que lo que pensábamos hace seis meses. Hay que establecer qué es lo que nos permite el Gobierno, la junta directiva de Santa Fe no va a actuar en contra de las disposiciones legales. Debemos tener en cuenta que este es un gremio que está muy golpeado y con esta epidemia se ve mucho más afectado”, reiteró.

Así mismo, pese a que la votación en Twitter mantiene un claro favoritismo a que los hinchas estarían de acuerdo con la decisión, Méndez resaltó que ya ha hablado con varios jugadores sobre la propuesta.

“Yo hablé con algunos jugadores sin plantearles decisión definitiva. Algunos me dijeron que iban a consultar con abogados, otros no me contestaron. Estoy estudiando la forma, con apoyo de todos, para mirar qué es lo que le conviene a la institución”, dijo.

Por su parte, se refirió al rechazo de Acolfutpro que, luego de conocer la propuesta de Santa Fe, tildó de “coacción” contra los jugadores.

“Esas medidas que tome Santa Fe no pueden desconocer lo que establece la norma laboral. Lo que sí es cierto es que este problema de pandemia muy seguramente le va a servir el fútbol para unirnos para trabajar y obrar como un gremio de todos los que están afectados”, afirmó.

Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, criticó fuertemente la publicación de Santa Fe, en la que incluyó a los hinchas para que opinaran sobre la polémica propuesta.

“Definitivamente, convocando a encuestas para rebajar los sueldos, es una medida que consideramos que atenta contra la integridad de los futbolistas. Esta es una condición intimidatoria. Es una forma de coaccionar a los jugadores, de ponerlos contra la pared, el siguiente paso va a ser entonces la publicación de qué jugadores no quisieron bajarse el sueldo”, dijo González Puche en entrevista con Blog Deportivo.

